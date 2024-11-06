На проводы пришли депутаты, военнослужащие, волонтеры, а также родных и близких контрактников.

5 ноября из Владимирской области в учебные подразделения Минобороны России отправилась новая группа добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.После обучения они отправятся на специальную военную операцию. Мероприятие проводилось в ДК Молодежи. На нем присутствовали депутаты, военнослужащие, волонтеры, а также родных и близких контрактников. Все они пришли поддержать бойцов.Напомним, ранее мы писали, что