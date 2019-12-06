Телеведущая пожаловалась на высокую температуру. Ксения Собчак стала жертвой эпидемии, охватившей Россию.
Телеведущая пожаловалась на высокую температуру. Ксения Собчак стала жертвой эпидемии, охватившей Россию.
В сырую погоду, установившуюся в Москве, многих
атаковали вирусы. Не исключением стали и знаменитости. Среди них оказалась и
Ксения Собчак. По дороге на важную встречу звезда сообщила, что болеет.
"Странное ощущение. Когда болеешь, а
выглядишь неплохо. У меня сейчас высокая температура. По-хорошему, нужно лежать
дома. Уже два дня с адовым вирусом, сегодня третий день. А выгляжу – шик
просто! Румяный персик! А чувствую себя плохо. А ничего не поделаешь, уже
работа поджимает", – поделилась теледива. Она добавила, что два дня еще "можно
поболеть, а третий уже нельзя".
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