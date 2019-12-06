Телеведущая пожаловалась на высокую температуру. Ксения Собчак стала жертвой эпидемии, охватившей Россию.

Телеведущая пожаловалась на высокую температуру. Ксения Собчак стала жертвой эпидемии, охватившей Россию.В сырую погоду, установившуюся в Москве, многихатаковали вирусы. Не исключением стали и знаменитости. Среди них оказалась иКсения Собчак. По дороге на важную встречу звезда сообщила, что болеет."Странное ощущение. Когда болеешь, авыглядишь неплохо. У меня сейчас высокая температура. По-хорошему, нужно лежатьдома. Уже два дня с адовым вирусом, сегодня третий день. А выгляжу – шикпросто! Румяный персик! А чувствую себя плохо. А ничего не поделаешь, ужеработа поджимает", – поделилась теледива. Она добавила, что два дня еще "можнопоболеть, а третий уже нельзя".Материал дополняется