БПЛА фиксировали в разных регионах России.

С 20 часов 3 июля до 7 утра 4 июля над Владимирской областью сбивали БПЛА. По данным Минобороны России, над регионами РФ были уничтожено 389 украинских БПЛА. Атаке подверглись территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило утром в субботу Минобороны России.Ночью в регионе объявляли не только беспилотную, но и ракетную опасность. Оба режима на данный момент сняты.Ранее в мэрии Владимира с руководителями ТСЖ и управляющих организаций по поводу атак БПЛА.