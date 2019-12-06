На вывесках обоих супермаркетов отсутствовал адрес

Активисты «Народного контроля» провели рейд по просрочке во Владимирских магазинах. По итогам проверки в супермаркетах нашли 192 просроченных товара.В магазине «Дикси» (ул. Проспект Строителей, д.17) активисты нашли на прилавках 137 товаров, срок годности которых уже истёк. 11 упаковок продуктов были повреждены или с плесенью. Кроме того, на вывеске магазина не указан адрес, режим работы и информация для отдельных категорий граждан.В «Магните» (ул. Проспект Строителей, д.36) активисты выявили 55 просроченных товаров, а у 13 были повреждены упаковки. На 14 продуктах отсутствовали ценники. На вывеске «Магнита» также отсутствовал адрес магазина и телефоны экстренных служб.