За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2701 летальный исход.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 29 человек. Об этом 6 декабря сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2701 летальный исход.При этом 56 575 больной Covid-19 оправился от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 231 пациента.Напомним, что на протяжении последних полутора недель смертность от ковида практически ежедневно превышает 20 скончавшихся за сутки. При этом ранее, на протяжении нескольких месяцев, летальность колебалась на уровне 5-15 смертей в день.