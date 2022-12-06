Из-за халатности на дороге жители деревни Байгуши Судогодского района сегодня лишились газа. Кто...
Из-за халатности на дороге жители деревни Байгуши Судогодского района сегодня лишились газа. Кто виновник и сколько домов остались без тепла - расскажет Максим Калашников.
- Вот здесь сама котельная. Всё, теперь всё заглохло.
Без тепла, горячей воды и возможности приготовить пищу. Газ жителям деревни Байгуши "отключил" водитель манипулятора. Тюки сена, перевозимые в грузовике, превысили возможные для проезда габариты. В итоге, газовая труба над дорогой была попросту снесена.
Сергей Ефимов, председатель ТСН "Байгуши":
- 112, газовщиков подняли, сообщили мне номерные знаки автомобиля, цвет, всё. Я сообщил сразу в МЧС опять, они сообщили в полицию. Полиция принимает меры, вот уже стоят.
На сообщения жителей аварийные службы отреагировали быстро. Газовщики сначала локализовали утечку, а затем приступили к восстановительным работам. Ольга Мишина в Байгушах живёт сорок лет. Говорит: раньше подобное случалось, но летом, когда проще несколько часов обойтись без газа.
Ольга Мишина, жительница деревни Байгуши:
- Я, конечно, не боюсь замерзнуть. Потому что у меня печка, слава богу, есть, русская осталась. Дом старый, ему 100 лет, он до революции построен ещё. Боюсь только, чтобы вода в трубах не замерзла. Потому что у нас все делают долго. Ну пусть они делают долго, но летом. А зимой надо быстро.
Виновник сначала скрылся с места ДТП, но был найден. Говорит, прятаться не собирался, просто нужно было разгрузить машину.
- Заметили.
- А зачем уехали?
- А потом сказали - выгружайся, потом приедешь, сказал Матвеич.
- Кто вам сказал?
- Матвеич, Виктор Матвеевич.
- То есть, вам сказали бросить это всё и поехать?
- Вот эти два сена оставил и поехал дальше. Вот приехал, выгрузился и приехал.
Газовщики целый день устраняли аварию. К работам привлекли не только районную, но и областную аварийные бригады. К этой минуте тепло должно вернуться в дома.
Максим Калашников, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”