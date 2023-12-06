Сотрудники полиции и УФСБ России по Владимирской области пресекли деятельность нелегального игрового клуба в Гусь-Хрустальном районе.

Сотрудники полиции и УФСБ России по Владимирской области пресекли деятельность нелегального игрового клуба в Гусь-Хрустальном районе. Об этом 6 декабря рассказала УМВД России по региону.По подозрению в организации игорного заведения арестовали 32-летнего жителя Рязанской области. Правоохранители установили, что гражданин привлёк к участию в незаконном предприятии своего земляка, а также женщин из Владимирской области. Само казино располагалось в нежилом помещении. «Вход в клуб был доступен только проверенным лицам, имевшим соответствующие рекомендации, а плата взималась наличными деньгами», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Стражи порядка провели обыски в казино и по адресам фигурантов, изъяв документацию, компьютерную технику и свыше 1,7 млн рублей наличными.В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.