Пожилой мужчина во Владимирской области ищет нового хозяина для своего пса Хочу домой. Сегодня...

Пожилой мужчина во Владимирской области ищет нового хозяина для своего пса"Хочу домой". Сегодня будет не совсем обычная история.У этого пёселя есть хозяин, но дедушке уже 88 лет. И пожилой мужчина очень переживает за своего четвероногого друга. Пока дедушка бывает в больницах, собаку подкармливают соседи, но деревня глухая, да и случиться может всякое... А предать своего друга он не может. Поэтому псу ищут новый дом с таким же любящим хозяином. Собачке 4 года, добрый, умный и очень преданный. Живут в Судогодском районе, посёлок Муромцево. Вся информация - по телефону на экране.(ВК Приют "Дорога добра")(Номер телефона: 8-904-956-46-35)