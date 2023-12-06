Прокуратурой Владимира организована проверка по факту травмирования пассажирки троллейбуса. Стало...

Прокуратурой Владимира организована проверка по факту травмирования пассажирки троллейбуса.Стало известно, что вчера — 5 декабря 2023 года из-за «ненадлежащего технического состояния транспорта», как уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры, одна из пассажирок троллейбуса (АО «Владимирпассажиртранс») получила серьезные травмы.«Установлено, что 5 декабря 2023 года ввиду ненадлежащего технического состояния транспортного средства, не отвечающего требованиям безопасности пассажиров, женщина во время движения троллейбуса получила травмы, повлекшие её госпитализацию...» - поясняют в прокуратуре.Уточняется, что в ближайшее время будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также проверено состояние всего подвижного состава перевозчика.При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.Фото: АРХИВ ГТРК «Владимир»