Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В Коврове вспыхнул пожар на территории завода «К-Модуль». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Началось возгорание в щепе вентиляции, после чего быстро охватило здание.Никто при пожаре не пострадал, эвакуация людей также не потребовалась.