Сотрудниками МЧС были спасены 5 человек, один из них - ребёнок, эвакуировано 30 человек.

Ещё один человек погиб в результате пожара во Владимирской области.По информации регионального МЧС, в среду, 6 января, в16.43 поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 2/7. По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из окна четвёртого этажа. Пожарно-спасательные подразделения не дали распространиться огню по всей квартире и оперативно ликвидировали пожар на площади 12 кв.м. Сгорела внутренняя отделка комнаты в квартире. Сотрудниками МЧС были спасены 5 человек по автолестнице и с помощью спасательных устройств, один из спасённых - ребёнок, эвакуировано из здания 30 человек. К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1982 года рождения. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Причину пожара устанавливают дознаватели.Напомним, что накануне в результате пожарав жилом доме на две семьитакже погиб человек. Как отмечают спасатели,в области произошло более 40 техногенных пожаров.