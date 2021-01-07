Членами жюри конкурса, в котором приняли участие школьники, стали сотрудники ОГИБДД.

В преддверии зимних школьных каникул в рамках проведения просветительских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ №1 им. М. В. Серегина в Киржаче состоялся конкурс стенгазет по правилам безопасного поведения на дороге в зимний период.В конкурсе приняли участие ученики 1-10 классов. Для определения победителей в учебное учреждение пригласили сотрудников ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району.Определить победителей сотрудникам полиции оказалось непросто. Правоохранители отметили, что каждая работа отличается точностью воспроизведения ключевых правил поведения на улице зимой. Основные мысли, заложенные авторами работ, адресованы не только сверстникам, но и взрослым, которые зачастую нарушают ПДД.В результате сотрудники полиции приняли решение не только отметить победителей, но наградить дипломами всех участников конкурса, выразив благодарность за внимание к серьезной теме и пропаганде законопослушного поведения.