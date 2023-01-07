Сообщение о возгорании магазина в деревне Семеновка Гусь-Хрустального района поступило сегодня, 7...

Сообщение о возгорании магазина в деревне Семеновка Гусь-Хрустального района поступило сегодня, 7 января, в районе 5 утра.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление внутри магазина. Огнеборцы сформировали 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали горение обрешетки кровли и имущества на площади 3 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области