С 4 февраля Владимир Куимов назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области. Он будет курировать вопросы соцсферы. Владимир Алексеевич родился в ..

С 4 февраля Владимир Куимов назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области. Он будет курировать вопросы соцсферы.Владимир Алексеевич родился в 1975 году в Костромской области. В 1997 году окончил Новгородский государственный университет по специальности «история», а в 2006 году − СЗАГС по специальности «финансы и кредит». Имеет степень кандидата философских наук.В 33-ем регионе госслужащий будет отвечать за образование, культуру, спорт, молодёжную политику и вопросы охраны объектов культурного наследия.