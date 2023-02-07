В Гусь-Хрустальном 40 предпринимателей вовремя не получили оплату за госконтракты, выполненные для ГБУЗ Владимирской области «Гусь-Хрустальная городская больница». Соответствующие сделки

В Гусь-Хрустальном 40 предпринимателей вовремя не получили оплату за госконтракты, выполненные для ГБУЗ Владимирской области «Гусь-Хрустальная городская больница». Соответствующие сделки на поставку лекарственных препаратов, расходных и комплектующих материалов, электрического оборудования, горюче-смазочных материалов были заключены и выполнены, но денег предприниматели так и не получили. На момент прокурорской проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 8,5 млн рублей.