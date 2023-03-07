ТФОМС и ГБУЗ ВО «ССМП» завершают окончательное согласование по годовому размеру ФОТ.

Главный врач скорой медицинской помощи Владимира и региональный минздрав прокомментировали заявление профсоюза «Действие» о Напомним, что в учреждении завершена работа комиссии по распределению стимулирующих выплат за февраль.«Она проведена с участием председателей трех профсоюзов. Предложены суммы к распределению премий по всем категориям работников ГБУЗ ВО «ССМП города Владимира». Настоящие предложения поддержаны большинством членов комиссии. Прозвучавшие замечания профсоюзов зафиксированы. Также во время совещания озвучена сумма, выделенная на выплату заработной платы, но полный взаиморасчет между ТФОМС и больницей, определяющий окончательный размер ФОТ на 2023 год не осуществлен. А значит - называть промежуточную, не утверждённую, цифру, как окончательную — не корректно», - подчеркнул Георгий Жуков.Министерство здравоохранения дополнило его слова тем, что ТФОМС и ГБУЗ ВО «ССМП» завершают окончательное согласование по годовому размеру ФОТ.«С учётом прогнозируемого роста среднесписочной численности сотрудников станции учредителю ещё не представлены все взаиморасчёты с ТФОМС по немедицинскому персоналу и совместителям. Таким образом, опубликованные цифры не содержат еще части лимитов и являются неполными. Размер заработной платы сотрудников системы здравоохранения и совокупный фонд оплаты труда в 2023 году вырастут по сравнению с 2022 годом», - заверили в минздраве.Напомним, что ранее медработники. После чего решено создать комиссию, которая