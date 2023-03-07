Во Владимире уличные художники создали миниатюру в часть братьев Столетовых. Найти Столетова во...

Во Владимире уличные художники создали миниатюру в часть братьев Столетовых.Найти Столетова во Владимире. Уличные художники, известные как Фёдор и Регина, создали очередную миниатюру. На этот раз посвятив ее русскому физику Александру Григорьевичу Столетову.На ней наш земляк, стоит в своем кабинете. На стене - портреты других выдающихся физиков: Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Николай Лобачевский. Александр Григорьевич, сосредоточенный, в очках и костюме, по-видимому, демонстрирует действие магнитного усилителя. Где же находится миниатюра, художники, по традиции, не раскрывают. Но предлагают чаще обращать внимания на детали, прогуливаясь по центру города. Напомним, Регина Яфасова и Федор Карпов уже создали около десятка "арт-малюток" в областном центре. Часто это миниатюры на злобу дня. Одна из последних работ посвящена наболевшей теме - реконструкции владимирского вокзала.