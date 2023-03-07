Во Владимирской области мужчина расстрелял супружескую пару и покончил с собой. Сегодня утром...

Во Владимирской области мужчина расстрелял супружескую пару и покончил с собой.Сегодня утром житель села Федосьино Юрьев-Польского района произвел выстрелы из ружья в супружескую пару, которая находилась в салоне автомобиля около своего дома. От полученных ранений они скончались на месте происшествия. А стрелявший свел счеты с жизнью, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.На сельском кладбище был обнаружен труп мужчины – их соседа, предположительно покончившего жизнь самоубийством, уточнила пресс-служба облпрокуратуры. На место происшествия выезжала и.о.прокурора Юрьев-Польского района Марина Смирнова.По предварительным данным, произошедшее стало результатом длительного конфликта.По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. Отмечается, что будет проверена законность владения погибшим огнестрельным оружием.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.