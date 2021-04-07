На текущий момент уже перевезено 36 человек, среди которых был один ребёнок.

В Вязниках в целях безопасного прохождения половодья развели понтонный мост через Клязьму. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Ранее с сооружения были сняты аппарели и прекращено автотранспортное движение. Мост был переведён в пешеходный режим. Организована работа лодочной переправы. На текущий момент уже перевезено 36 человек, среди которых был один ребёнок.На противоположном берегу Клязьмы в 16 населённых пунктах проживает более 700 человек. Население проинформировано о принятых мерах. В Вязниках определены три пункта временного размещения людей.В ФАПах создан необходимый запас медикаментов. Для обеспечения едой и предметами первой необходимости работают два магазина и два киоска. Во результатам мониторинга выяснилось, что в Заречной зоне нет жителей, нуждающихся в постоянном медицинском уходе.Пожарная безопасность обеспечена силами отдельного поста спасательной части №18.