Жители поселка Бавлены Кольчугинского района пожаловались прокурорам на отсутствие общественной бани в сельском поселении. Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушение прав

Жители поселка Бавлены Кольчугинского района пожаловались прокурорам на отсутствие общественной бани в сельском поселении. Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушение прав местных жителей в сфере бытового обслуживания. Проверкой установлено, что администрацией Бавленского сельского поселения не организовано обеспечение населения необходимым количеством банных мест. На момент проверки в муниципальном образовании общественная баня отсутствовала. \из пресс-релиза прокуратуры области\