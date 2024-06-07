На Петербургском экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с промышленным кластером...
На Петербургском экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с промышленным кластером по производству композитов
Активную работу на Петербургском экономическом форуме продолжает делегация области. Её возглавил губернатор Александр Авдеев. О первых итогах - Мария Платанюк.
Новые точки роста - основа многополярного мира. Петербургский международный экономический форум строит прочные мосты. Между странами и регионами.
О своих точках роста рассказывает и Владимирская область. В их числе - особая экономическая зона "Владимир". Созданная при федеральной поддержке, она активно развивается.
В городе на Неве у делегации региона - во главе с губернатором Александром Авдеевым - плотный график. Десятки рабочих встреч и соглашений. Спектр: от промышленности до инфраструктуры. Одно из соглашений - по развитию теплоснабжения. Область продолжит модернизировать инфраструктуру во всех территориях.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Взаимодействие с профессиональной командой позволяет быть уверенным, как региону, так и муниципалитетам, так и гражданам, что теплоснабжение всегда будет в норме, что плановые ремонты, инвестиционная программа - будУт исполненЫ. И это позволяет минимизировать любые аварийные ситуации. Мы это точно знаем...
Александр Вилесов, генеральный директор ПАО "Т Плюс":
- Это долгосрочные инвестиции. И мы сделаем все возможное, чтобы и предстоящий отопительный сезон, и следующий - прошли комфортно и спокойно для жителей.
Регион наращивает темпы технического переоснащения сельского хозяйства. Благодаря механизму лизинга, аграрии области закупают новую технику. Обновление агропарка продолжится.
Павел Косов, гендиректор АО "Агролизинг":
- Мы уже много лет сотрудничаем с Владимирской областью. Это наш надежный партнер. Надеюсь, мы являемся таким же надежным партнером для региона.
В городе на Неве сияет "Алмазная долина" нашего региона. Здесь же закладывают фундамент кластера нового. Композитного.
Межрегиональный кластер входит в реестр Минпромторга. Сотрудничество с ним позволит расширить внутреннюю кооперацию.
Александр Тюнин, председатель Совета Автономной некоммерческой организации промышленного кластера "Композиты без границ":
- Подписанием этого соглашения и вхождения Владимирского региона в наш композитный кластер, - мы еще более расширили свою географию, состав участников этого кластера, в котором сейчас более 60 предприятий, ВУЗов, и, самое главное, - вместе объединяемся на развитие российского композитного рынка.
Область укрепляет и зарубежные связи. На рабочей встрече с послом Казахстана договорились об укреплении бизнес-взаимодействия.
Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:
- Казахстан является сегодня одним из ключевых партнёров для Владимирской области. Высокий товарооборот, но, самое главное, - что, помимо импорта, есть огромный объем экспорта.
Продолжаем активно сотрудничать и с самой северной столицей. План взаимодействия на ближайшие 4 года подписями заверили глава 33-его региона - Александр Авдеев и губернатор Санкт-Петербурга - Александр Беглов. Векторы: от экономики, транспорта и науки до туризма и культуры.
Партнером области стал старейший театр России - Александринский. Уже в конце июня он проведет в Суздале и Владимире первый летний фестиваль национальных театров страны.
Мария Платанюк. "Вести-Владимир".