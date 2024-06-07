На Петербургском экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с промышленным кластером...

На Петербургском экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с промышленным кластером по производству композитовАктивную работу на Петербургском экономическом форуме продолжает делегация области. Её возглавил губернатор Александр Авдеев. О первых итогах - Мария Платанюк.Новые точки роста - основа многополярного мира. Петербургский международный экономический форум строит прочные мосты. Между странами и регионами.О своих точках роста рассказывает и Владимирская область. В их числе - особая экономическая зона "Владимир". Созданная при федеральной поддержке, она активно развивается.В городе на Неве у делегации региона - во главе с губернатором Александром Авдеевым - плотный график. Десятки рабочих встреч и соглашений. Спектр: от промышленности до инфраструктуры. Одно из соглашений - по развитию теплоснабжения. Область продолжит модернизировать инфраструктуру во всех территориях.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Взаимодействие с профессиональной командой позволяет быть уверенным, как региону, так и муниципалитетам, так и гражданам, что теплоснабжение всегда будет в норме, что плановые ремонты, инвестиционная программа - будУт исполненЫ. И это позволяет минимизировать любые аварийные ситуации. Мы это точно знаем...Александр Вилесов, генеральный директор ПАО "Т Плюс":- Это долгосрочные инвестиции. И мы сделаем все возможное, чтобы и предстоящий отопительный сезон, и следующий - прошли комфортно и спокойно для жителей.Регион наращивает темпы технического переоснащения сельского хозяйства. Благодаря механизму лизинга, аграрии области закупают новую технику. Обновление агропарка продолжится.Павел Косов, гендиректор АО "Агролизинг":- Мы уже много лет сотрудничаем с Владимирской областью. Это наш надежный партнер. Надеюсь, мы являемся таким же надежным партнером для региона.В городе на Неве сияет "Алмазная долина" нашего региона. Здесь же закладывают фундамент кластера нового. Композитного.Межрегиональный кластер входит в реестр Минпромторга. Сотрудничество с ним позволит расширить внутреннюю кооперацию.Александр Тюнин, председатель Совета Автономной некоммерческой организации промышленного кластера "Композиты без границ":- Подписанием этого соглашения и вхождения Владимирского региона в наш композитный кластер, - мы еще более расширили свою географию, состав участников этого кластера, в котором сейчас более 60 предприятий, ВУЗов, и, самое главное, - вместе объединяемся на развитие российского композитного рынка.Область укрепляет и зарубежные связи. На рабочей встрече с послом Казахстана договорились об укреплении бизнес-взаимодействия.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Казахстан является сегодня одним из ключевых партнёров для Владимирской области. Высокий товарооборот, но, самое главное, - что, помимо импорта, есть огромный объем экспорта.Продолжаем активно сотрудничать и с самой северной столицей. План взаимодействия на ближайшие 4 года подписями заверили глава 33-его региона - Александр Авдеев и губернатор Санкт-Петербурга - Александр Беглов. Векторы: от экономики, транспорта и науки до туризма и культуры.Партнером области стал старейший театр России - Александринский. Уже в конце июня он проведет в Суздале и Владимире первый летний фестиваль национальных театров страны.Мария Платанюк. "Вести-Владимир".