В июне через Владимирскую область будут ходить сдвоенные Ласточки Нижний Новгород – Москва...

В июне через Владимирскую область будут ходить сдвоенные "Ласточки" Нижний Новгород – МоскваСдвоенные составы скоростного поезда "Ласточка" будут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва весь июнь 2024 года. Об этом сообщили в РЖД.Из Москвы десятивагонный состав отправится 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июня в 21:15, прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.Из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 10, 15, 17, 22, 24 и 29 июня, а также 1 июля в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:09.Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД»Фото: телеграм-канал "Про ГЖД"