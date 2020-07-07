На Бульваре Строителей в городе Домодедово Московской области был задержан мужчина в маске, который вместе с товарищем пытался угнать с неохраняемой парковки иномарку, передает сайт . При ..

На Бульваре Строителей в городе Домодедово Московской области был задержан мужчина в маске, который вместе с товарищем пытался угнать с неохраняемой парковки иномарку, передает сайт "". При себе у него была обнаружена сумка с отвертками, сверлами, шуруповертами и специальными электронными устройствами для подавления сигнала GPS и отключения сигнализации. Второму подозреваемому с места удалось скрыться.