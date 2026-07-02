Собрали главные события среды во Владимире и области — коротко, по делу.

Сегодня, 2 июля, Владимирская область встречает очередной жаркий день под аккомпанемент новостей о топливном кризисе. Пожарные расчеты тушат возгорания в тридцатиградусную жару, а регион остается в зоне повышенной бдительности после недавних атак беспилотников. Vlad.aif.ru публикует все, что нужно знать прямо сейчас.Угроза БПЛА: тревога 1 июля и больше 30 инцидентов с начала годаНакануне, 1 июля, жителям Владимирской области на телефоны пришло предупреждение от РСЧС: угроза атаки БПЛА сохраняется на территории региона. Гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности — избегать открытых пространств и держаться подальше от окон.Тревога стала продолжением напряженных суток 30 июня, когда силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время. В ночь на 30 июня над Владимирской областью уничтожили несколько украинских беспилотников — регион фигурировал в сводке Минобороны РФ наряду с другими субъектами Центральной России. Всего за ту ночь над 13 регионами страны сбили 179 вражеских дронов.С начала 2026 года в небе над Владимирской областью зафиксировано уже более 30 инцидентов — сбитых, подавленных средствами РЭБ или упавших беспилотников. Режим повышенной готовности сохраняется.Погода: снова за +30°С, четвёртый класс пожароопасностиЖара продолжает накрывать регион. По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, 2 июля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16°С, днём — до +31°С. Опасных метеорологических явлений не прогнозируется, однако синоптики предупреждают: со 2 по 4 июля в регионе сохранится высокая, четвёртого класса пожарная опасность.В зоне особого риска — Владимир, ЗАТО Радужный, а также Собинский и Судогодский муниципальные округа. На остальной территории области — третий класс.Сводка МЧС за минувшие сутки: пожарные расчеты привлекались семь раз на техногенные пожары, на дорожно-транспортные происшествия не выезжали. ЧС и социально значимых происшествий не зарегистрировано. При этом в Гусь-Хрустальном накануне спасатели вывели из горящей пятиэтажки десять человек — тревожный сигнал поступил, когда в квартире уже полыхала отделка и домашние вещи. Обошлось без жертв.Причина роста возгораний — не только аномальная жара, но и человеческий фактор. В МЧС напоминают: в такую погоду даже непотушенный окурок или брошенная стеклянная бутылка могут стать причиной крупного ландшафтного пожара.Топливный кризисБензиновый вопрос остается, пожалуй, самой обсуждаемой темой в регионе. Власти сообщают, что бензин и солярка на заправках появляются, а очереди постепенно рассасываются.Однако владимирские автоперевозчики сообщили о росте оптовых цен на дизельное топливо. Транспортные компании запросили у властей повышения тарифов на проезд — иные уже предупредили о грядущем подорожании минимум на 10%. Региональные власти вмешались и убедили перевозчиков взять паузу. После встречи с Ассоциацией перевозчиков стороны договорились заморозить увеличение стоимости, и сейчас чиновники прорабатывают схему прямых поставок бензина перевозчикам с нефтебаз.Параллельно топливный кризис потянул за собой другую проблему — мусорную. Регоператоры Владимирской области предупредили: из-за цен на ГСМ и нехватки топлива мусоровозы работают с незначительными перебоями. Однако регион рискует столкнуться с коммунальным коллапсом, если ситуация не нормализуется в ближайшие дни.Что ещё произошло в регионеДТП с электричкой под Киржачом: днем 1 июля на 13-м километре трассы «Киржач — Александров» фургон выехал на красный сигнал светофора и врезался в электропоезд. Водитель госпитализирован, пассажиры электрички не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.График отключения горячей воды: в июле во Владимире стартуют плановые отключения — сроки составят от 5 до 14 дней. Полный список адресов опубликован на .Благоустройство-2027: владимирцы выбрали объекты, которые приведут в порядок в следующем году — в программу вошли 12 площадок для капитального обновления и 7 дизайн-проектов.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .