В Собинском районе рассекретили самого нелюдимого пернатого – черного аиста. Птица редко пролетает над жилыми районами – человеческого общества избегает. Заметила птицу у берега Клязьмы
<a href="https://33live.ru/novosti/02-07-2026-v-sobinskom-rajone-rassekretili-samogo-nelyudimogo-pernatogo-chernogo-aista.html" target="_blank">В Собинском районе рассекретили самого нелюдимого пернатого – черного аиста</a> - В Собинском районе рассекретили самого нелюдимого пернатого – черного аиста. Птица редко пролетает над жилыми районами – человеческого общества избегает. Заметила птицу у берега Клязьмы
[url=https://33live.ru/novosti/02-07-2026-v-sobinskom-rajone-rassekretili-samogo-nelyudimogo-pernatogo-chernogo-aista.html]В Собинском районе рассекретили самого нелюдимого пернатого – черного аиста[/url] - В Собинском районе рассекретили самого нелюдимого пернатого – черного аиста. Птица редко пролетает над жилыми районами – человеческого общества избегает. Заметила птицу у берега Клязьмы