В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной» и в гипермаркете «Глобус».

Во Владимире к 7 июля от коронавируса привились 43 797 человек, из которых 32 017 получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в восьми медучреждениях.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13;- ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 51355 тысяч доз противовирусного препарата. По информации на 7 июля, в очереди на прививку стоит 2934 жителя Владимира.В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной» и в гипермаркете «Глобус».