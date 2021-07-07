https://vladtv.ru/incidents/123722/Управлением ФСБ России по Владимирской области была выявлена и задокументирована противоправная деятельность государственного 62-летнего инспектора отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора.

Управлением ФСБ России по Владимирской области была выявлена и задокументирована противоправная деятельность государственного 62-летнего инспектора отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора.Установлено, что ему в ходе проверки документации одного из ООО на получение лицензии на эксплуатацию газораспределительной сети высокого давления, стало известно об отсутствии в актах приемки подписи представителя Ростехнадзора. Тогда злоумышленник сказал, что готов подписать данные акты за 80 тысяч рублей. После чего даст положительное заключение, необходимое для получения лицензии, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Реальными полномочиями на подписание вышеуказанных актов он не располагал. Но в августе деньги получил, и внес в акты поддельные подписи. После этого данный гражданин был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.В июне 2021г. решением Октябрьского районного суда Владимира данный он признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года 6 месяцев.Ранее "Вести" сообщали, что другой изобличенный ФСБ инспектор Ростехнадзора получил за взятку наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцевФото