С января по июль подано 953 обращения на поиск людей.

Во Владимирской области за полгода в розыск объявили 1000 человек, пропавших без вести. Силовики и представители «Лиза Алерт» рассказали о ситуации с «потеряшками» в регионе.С января по июль поступило 953 обращения на поиск людей, из которых 19 человек числятся пропавшими по сей день. Из 90 детей, которых искала полиция и волонтёры, найдены абсолютно все. Они вернулись домой целыми и невредимыми.Представитель «Лиза Алерт» Ирина Салтыковская подчеркнула, что обращаться за помощью стоит как можно раньше.«Никаких трёх дней ждать не надо. В первые сутки шанс найти человека живым равен 90%, а далее уменьшается до 50%», - добавила она.