Двое молодых людей, по версии следствия, совершили мошенничество с Пушкинскими картами.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, двое подростков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые не достигли совершеннолетия на момент совершения противозаконных действий осенью 2022 года.Молодые люди создали видимость проведения культурных мероприятий, подходящих для проекта «Пушкинская карта». Заявленные мероприятия не проводились или проводились не в полном объёме. После предоставления в органы документов с заведомо ложными данными, молодые люди получили суммарно 8,8 миллионов рублей, которые потратили на личные нужды.Преступление было выявлено и прервано сотрудниками СК совместно с УФСБ России по Владимирской области. В ходе следствия обвиняемые сознались в содеянном и частично возместили ущерб. На данный момент дело передано в суд для рассмотрения по существу.