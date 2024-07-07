Пес Граф помог владимирским поисковикам спасти потерявшегося в лесу 70-летнего хозяина Добровольцы...

Пес Граф помог владимирским поисковикам спасти потерявшегося в лесу 70-летнего хозяинаДобровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" продолжают спасать людей. В этот раз вечером 1 июля 2024 года поступила заявка на Александра Николаевича, 70-летнего жителя Гусь-Хрустального района, который утром этого же дня уехал на велосипеде в лес за лисичками и не вернулся домой.Родные потерявшегося на тот момент уже пытались найти дедушку, но нашли в лесу только его велосипед и, конечно, очень забеспокоились.Из плюсов – Александр Николаевич ушел в лес не один, а с собакой по кличке Граф, минусы – возраст потерявшегося со всеми сопутствующими проблемами со здоровьем и жаркая погода.12 добровольцев с разных районов области, включая опытного координатора Екатерину Соловьеву приступили к поискам мужчины.Но увы – первая ночь поиска не привела к желаемому результату.После перерыва буквально в несколько часов добровольцы вернулись – и штаб снова начал работу уже с 15.00 2 июля. 24 поисковика «ЛизаАлерт», сотрудники полиции, кинологи УМВД, неравнодушные местные жители, несмотря на жару и тяжелый для поиска лес, наотрез отказывались сдаваться.Лишь 3 июля 2024 года в 00.13 раздалось в рации бесценное «Найден, жив!». Из кустов с лаем выскочил пёс и привел их прямо к лежащему на земле, ослабевшему от обезвоживания и усталости хозяину.Александру Николаевичу оперативно была оказана медицинская помощь.Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"