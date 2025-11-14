В ближайшие выходные город Ковров во Владимирской области станет центром притяжения для дзюдоистов со всей страны. Там в 24-й раз пройдут всероссийские соревнования, посвященные памяти

В ближайшие выходные город Ковров во Владимирской области станет центром притяжения для дзюдоистов со всей страны. Там в 24-й раз пройдут всероссийские соревнования, посвященные памяти Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова. Об этом сообщили в облправительстве. Спортивный комплекс «Молодёжный» соберет на татами более 200 атлетов из примерно 30 регионов России. Владимирскую область на этих престижных состязаниях