Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о повышенном атмосферном давлении По...

Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о повышенном атмосферном давленииПо прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 июля 2024 года, погода во Владимирской области будет ясная, без осадков.Температура воздуха днем до +28°C. Ночью столбик термометра опустится до +13°C.Ветер юго-восточный, 2м/с.Атмосферное давление повышенное от 752 до 756 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 8 июля 2024 года"Наши предки верили, если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими. А если северный ветер в этот день - к ясным дням, восточный ветер - к дождю".Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky