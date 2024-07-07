Мошенники стали прикидываться сотрудниками почты.

По информации пресс-службы Министерства цифрового развития Владимирской области, у мошенников появился новый сценарий. В процессе телефонного звонка жертву информируют о поступлении покупок из-за рубежа и необходимости выплатить таможенный сбор.Чаще всего жертва сообщает о том, что ничего не заказывала. После этого мошенники говорят отменить доставку путём диктовки цифр из сообщения. Этот код помогает злоумышленникам получить доступ к личному кабинету на госуслугах и онлайн-банке.