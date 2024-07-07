Владимирцам на заметку: как помочь ребенку в жару и уберечь от теплового удара В России каждый...

Владимирцам на заметку: как помочь ребенку в жару и уберечь от теплового удараВ России каждый день новые температурные рекорды. Когда на улице больше +30 градусов – это стресс для взрослого организма, а уж для детского тем более. Жара может стать причинами тепловых и солнечных ударов, обезвоживания.Отправляясь с ребёнком на улицу, не забудьте взять бутылку питьевой воды.О других мерах профилактики в период летнего зноя рассказала заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова.Простые правила о том, как уберечь себя и ребенка от жары — в карточках.Фото: Минздрав Владимирской области