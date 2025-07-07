Представители более 50 стран приехали на выставку Иннопром в Екатеринбург.

В Екатеринбурге при участии более 50 стран открылась главная промышленная выставка России Иннопром. Партнером выступает Саудовская Аравия.Иннопром — международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Основная задача выставки — объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества для внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.