«Профессионалитет» – федеральный проект, который является частью нацпроекта «Молодёжь и дети», предполагает особые программы. Студенты с самого начала ориентированы на практику, учатся по

«Профессионалитет» – федеральный проект, который является частью нацпроекта «Молодёжь и дети», предполагает особые программы. Студенты с самого начала ориентированы на практику, учатся по самым современным стандартам, на передовом оборудовании и с гарантией трудоустройства. В нашем регионе в этот федеральный проект входят следующие образовательные организации: – Гусевской стекольный колледж имени Г.Ф. Чехлова, – Владимирский химико-механический колледж,