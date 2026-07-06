«Энергосбыт Волга» внедряет современные системы учёта электроэнергии. В этом году специалисты компании установили в домах более 10,5 тысяч отечественных электросчётчиков. Они обеспечивают

«Энергосбыт Волга» внедряет современные системы учёта электроэнергии. В этом году специалисты компании установили в домах более 10,5 тысяч отечественных электросчётчиков. Они обеспечивают автоматический сбор и передачу показаний о потреблённой электроэнергии. «Энергосбыт Волга» напоминает жителям региона: с июля 2020 года обязанность по установке, замене и обслуживанию электросчётчиков в многоквартирных домах больше не лежит на потребителях. Этим