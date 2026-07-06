Поспорили русские с американцами, что русский "кукурузник" не отстанет от штатовского "Фантома". Пусть, говорят, ваш "Фантом" первый взлетает. Ну, а сами незаметно привязались тросом и взлетели в качестве прицепа. Американцы с ходу влепили скорость 0.5 М. (М- скорость звука)
Командир(К): Ну, где там эти русские?
Штурман(Ш): Сто футов сзади, сэр!
К. разгоняется до 1 М.
К: Ну, и где там эти русские?
Ш: Вы не поверите, но по-прежнему сто футов сзади, сэр...
К. дает форсаж до 2 М.
К: Ну, что, отстали русские?
Ш: Похоже, мы проиграли, сэр. На этой скорости у них только убирается шасси и меняется геометрия крыла...
еще анекдот!