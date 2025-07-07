Это касается контрактов, заключенных с 1 июля по 30 сентября 2025 года.

Во Владимирской области размер региональной единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для службы в зоне СВО, увеличен до 2,1 млн рублей. Это касается контрактов, заключенных с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Для лиц, заключивших контракт через пункт отбора на военную службу, будучи подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми или осужденными, размер выплаты останется прежним – 1 млн рублей. Указ подписан губернатором Александром Авдеевым.Помимо региональной выплаты, контрактникам также полагается федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей, установленная Президентом Владимиром Путиным, а также другие выплаты в соответствии с законодательством.Губернатор Александр Авдеев подчеркнул, что с учетом федеральной поддержки, размер единовременной выплаты при поступлении на службу для основной категории военнослужащих достигает теперь 2,5 млн рублей и что в Год защитника Отечества увеличение выплаты производится уже в третий раз. Подробную информацию о военной службе по контракту можно получить по номеру +7 (4922) 45-02-25.