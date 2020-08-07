«Мы боимся, что наш дом вот-вот рухнет». Такими словами нашу съемочную группу встретили жильцы дома № 9 по улице Крупской. Местные рассказывают, их дом и так держится на честном слове: из

«Мы боимся, что наш дом вот-вот рухнет». Такими словами нашу съемочную группу встретили жильцы дома № 9 по улице Крупской. Местные рассказывают, их дом и так держится на честном слове: из стен выпадают оконные рамы, а на голову в любой момент может упасть потолок. Вдобавок ко всем проблемам жители узнали, что рядом с их развалюхой