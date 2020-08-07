Купался в запрещенном месте и утонул. Трагедия произошла в Вязниковском районе. В деревне Перово в реке Клязьма утонул 35 летний мужчина. На место происшествия незамедлительно прибыли

Купался в запрещенном месте и утонул. Трагедия произошла в Вязниковском районе. В деревне Перово в реке Клязьма утонул 35 летний мужчина. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета. Как выяснилось, вызвал их очевидец, который услышал крики утопающего о помощи. Он отдыхал на берегу водоема вместе с супругой и сразу же кинулся