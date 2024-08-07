Жителей районов Военного городка и Совхоза Вышки ждет радостная новость. Правда, она еще в проработке, но мэрия уже рассказала об изменениях в соцсетях. Со второй половины августа автобус 18С

Жителей районов Военного городка и Совхоза Вышки ждет радостная новость. Правда, она еще в проработке, но мэрия уже рассказала об изменениях в соцсетях. Со второй половины августа автобус 18С может поменять маршрут. Если это случится, то он будет забирать людей с улицы Красноармейской и следовать до Совхоза Вышки. Как сообщили в мэрии, возможность изменения маршрута