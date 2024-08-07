Уже в следующем году в Боголюбовской поликлинике должны пройти восстановительные работы. На капремонт медучреждения предусмотрено 42 млн рублей.

Уже в следующем году в Боголюбовской поликлинике должны пройти восстановительные работы. На капремонт медучреждения предусмотрено 42 млн рублей. Об этом 6 августа рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что здание поликлиники было построено ещё в 1962 году и с тех пор капитально не обновлялось.В настоящий момент готова проектно-сметная документация. Как сообщает региональный Минздрав, в поликлинике запланирована полная замена внутренних инженерных систем. Также в здании пройдёт перепланировка. В частности, будет расширен вестибюль. Взрослый и детский потоки разделят, а на входе появится пандус.Кроме того, рядом с медучреждением создадут парковочные места, а подрядная организация благоустроит прилегающую территории.