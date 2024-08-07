Двое мужчин из Юрьев-Польского отправились в Кольчугино, чтобы развлечься. Поездка обернулась уголовным делом, ведь чтоб не скучать, мужчины похитили прохожего и заставили его перевести им

Двое мужчин из Юрьев-Польского отправились в Кольчугино, чтобы развлечься. Поездка обернулась уголовным делом, ведь чтоб не скучать, мужчины похитили прохожего и заставили его перевести им деньги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. В Кольчугино мужчины поехали ночью в конце февраля этого года. Оба были сильно пьяны. Встретив на улице города прохожего, один их мужчин вдруг