Губернатор Владимирской области посетил киржачский дирижабледром На завершение капитального...

Губернатор Владимирской области посетил киржачский дирижабледромНа завершение капитального ремонта Киржачской районной больницы выделены средства из резервного фонда. Об этом в ходе выездного заседания Правительства сообщил глава региона Александр Авдеев. В рамках рабочей поездки он посетил ряд объектов в районе. Слово - Марии Артес.Александр Авдеев спускается с трапа воздушного судна. Киржачский дирижабледром - единственный такой в стране. И у него - большие перспективы, - уверен глава региона. Аэростаты способны решать целый комплекс сложнейших задач: патрулирование местности, доставка крупногабаритных грузов на дальние расстояния, метеорологические исследования, спасательные операции. Разумеется, дирижабли могут использоваться в туристических целях.Кирилл Селеня - генеральный директор «СПЕЦ-РАДИО»:- Александр Александрович считает это перспективным направлением. Надеюсь, он будет его поддерживать. И он увидит его именно в гражданском применении - точечном, за лесополосой. Огневыми возгораниями различного типа. А также за наблюдениями за авиационной и наземной обстановкой.Наземная обстановка - под контролем губернатора. Власти ищут нового подрядчика для Киржачской районной больницы. Предыдущий нарушил сроки капитального ремонта, отступил от проекта и уже попал в прицел правоохранителей. На завершение работ выделены средства из резервного фонда Правительства. Есть проблемы с кадровым наполнением. Но люди мотивированы помогать пациентам.Елена Ирхина - главный врач Киржаской районной больницы:- Стали мы работать в 2 смены: с 8 утра до 8 вечера. Надеюсь, что мы до конца этого года доведем нашу клинику до конца и завершим ремонт. И уже в следующем году наши пациенты будут приходить в новую, обновленную, красивую, современную поликлинику.Как подчеркнул Александр Авдеев, в улучшении материально-технической базе нуждаются многие учреждения здравоохранения района. Областному Минздраву поручено разработать комплексный план.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Можете смело опираться на мои слова. Мы ее приведем в порядок. Может быть, не все сразу. По крайней мере, по тем кабинетам, которые нуждаются в срочном ремонте для размещения врачей или оборудования - сделаем, постараемся в ближайшее время.Личные вопросы, которые касаются всех, губернатор обсудил с жителями района в ходе приема граждан. Ремонт дорог в деревне Перегудово, реконструкция мемориала на месте гибели Юрия Гагарина, строительство спортивных сооружений. В ближайшие годы в районе появятся два спорткомплекса. Средства удалось привлечь по федеральной программе.Елена Карпова - глава администрации Киржачского района:- Попали мы, практически, в последний вагон уходящего поезда. Сейчас мы будем строить на стадионе "Торпедо" в 2025 году физкультурно-оздоровительный комплекс. У нас также есть проект на Инструментальщики.Киржачский район - зона перспективного промышленного развития. В планах до 2030 года сделать его комфортным. В первую очередь, для самих жителей. В приоритете - ремонт дорог, модернизация ЖКХ и благоустройство. Работы уже идут в рамках областного проекта "Благодвор". На 45 миллионов рублей планируется привести в порядок 25 территорий.Мария Артес. «Вести-Владимир».