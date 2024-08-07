Как компании Кенигсманн Рус за полгода удалось снизить себестоимость продукции почти на...

Как компании "Кенигсманн Рус" за полгода удалось снизить себестоимость продукции почти на 30%?Начиная с 2019 года 33 регион активно реализует областной проект "Информационно-консультационная поддержка промышленных предприятий, расположенных на территории Владимирской области, по повышению производительности труда". Более сорока компаний уже улучшили свои показатели, в их числе - и "Кенигсманн Рус" - предприятие по производству теннисных столов. Подробности в сюжете Марии Артес- Улучшили на наших столах разметку. Линии стали ровными. Нет пробелов.Александр Подрезов - начальник производства теннисных столов "Кенигсманн Рус" - делится первыми результатами кропотливого и большого труда. Компания достигла рекордных показателей. Изменилась технология производства. В два раза увеличилось количество выпускаемой продукции. Выросла скорость производства.Никита Шаланин - маляр:- Раньше где - то можно было красить 30 столешниц, сейчас можно красить 50-60. Раньше был другой скотч, обычный, малярный. Каждое утро приходилось по часу, по два его переклеивать .Растет рейтинг на маркет-плейсах, расширяется ассортимент.Александр Подрезов - начальник производства предприятия ООО "Кенигсманн Рус":- Добавили в нашу линейку столы с алюминиевым композитом. Это столы более профессиональные.В региональный проект по повышению производительности труда компания "Кенигсманн Рус" вошла в феврале этого года. И результат не заставил себя долго ждать. За полгода удалось снизить себестоимость продукции почти на 30%, вместе с тем предприятие стало более конкурентоспособным .Ален Волков - руководитель предприятия ООО "Кенигсманн Рус":- Основная цель нашего предприятия - импортозамещение. Для того, чтобы компании, которые импортируют продукцию из Китая или из других стран, покупали у нас. Мы будем под них "брендировть", производить…33 регион активно реализует проект "Информационно-консультационная поддержка промышленных предприятий, расположенных на территории Владимирской области, по повышению производительности труда".Начиная с 2019 года, более 40 компаний уже улучшили свои показатели. Участие в проекте - бесплатное. Но есть и определенные требования.Татьяна Зауэр - старший руководитель проекта АНО "РЦК Владимирской области":- Это выручка больше 200 миллионов рублей. Предприятие должно относиться к обрабатывающей отрасли. И не более 50% иностранного капитала в уставном капитале. Собственно, что еще требуется от предприятия - это желание расти, повышать свою эффективность.Каждое предприятие уникально, не похоже на другие, преследует свои цели и задачи. Помочь им улучшить свои показатели без дополнительных вложений за счет перестройки процессов внутри производства и призван проект регионального центра компетенций, который по сути является продолжением нацпроекта "Производительность труда".Мария Артес, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».