Благоустройство дворовых территорий, ремонт больницы и прием граждан. Александр Авдеев с рабочим визитом посетил Киржачский район. Губернатор отметил, что хоть Киржачский район и

Благоустройство дворовых территорий, ремонт больницы и прием граждан. Александр Авдеев с рабочим визитом посетил Киржачский район. Губернатор отметил, что хоть Киржачский район и показывает хорошие результаты в разных отраслях, все-таки есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Создание точек роста, комфортной среды, подготовка кадров, привлекательности, в том числе обычной нашей