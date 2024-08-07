Жители Владимира смогут посостязаться в «Камень-ножницы-бумага» в эту субботу. Массовый турнир планируется провести в Центральном парке 10 августа. Там будут отмечать одно из самых

Жители Владимира смогут посостязаться в «Камень-ножницы-бумага» в эту субботу. Массовый турнир планируется провести в Центральном парке 10 августа. Там будут отмечать одно из самых спортивных событий лета — День физкультурника. Начинается праздник в 16:00. Основные активности пройдут у центрального фонтана, здесь местных жителей порадуют выступления на главной сцене, тренировки по боевым искусствам, различные интерактивы и