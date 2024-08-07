Пешеходную лестницу с улицы Сушкова на улицу Урицкого отремонтируют ко Дню города Владимира. За последние дни рабочие установили новые металлические конструкции в основание площадок и

Пешеходную лестницу с улицы Сушкова на улицу Урицкого отремонтируют ко Дню города Владимира. За последние дни рабочие установили новые металлические конструкции в основание площадок и маршей. Впереди заливка бетоном, рассказал Дмитрий Наумов в соцсетях. С весны лестница закрыта из-за аварийного состояния. Она важна для горожан и туристов, которые поднимаются по ней с вокзала. Остается надеяться,