Маленькая собачка Мия нуждается в любящей семье Сейчас - наша традиционная рубрика Хочу домой....

Маленькая собачка Мия нуждается в любящей семьеСейчас - наша традиционная рубрика "Хочу домой". Сегодня мы расскажем о маленькой Мии, которая нуждается в любящей семье.Волонтёры подобрали её в Лемешках, когда она одна бегала по улицам. Мия оказалась ручной, отлично поладила с другими животными в приюте. Прекрасно гуляет на поводке.Ей всего около пяти месяцев, первая прививка уже сделана. Когда вырастет, будет среднего размера. Вся информация о милашке Мии - по телефону.Телефон ответственного волонтёра: 8 904-591-50-28