Из регионального бюджета направляются дополнительные средства в размере 350 млн рублей на финансовое обеспечение строительства дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской во Владимире.

Из регионального бюджета направляются дополнительные средства в размере 350 млн рублей на финансовое обеспечение строительства дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской во Владимире. Об этом 6 августа рассказала областного правительства.Работы на объекте будут вестись в 2024 и 2025 годах. Дополнительные средства требуются на перенос коммуникаций.Строительные работы осуществит ДСУ-3. После прохождения всех обязательных по закону процедур подрядная организация начнёт вынос сетей. В текущем сезоне строители должны провести подготовительные работы для устройства дорожной одежды.«Дорога должна быть построена до конца 2025 года», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.